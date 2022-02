U ziet de thumbnail hier links en u denkt: hmm waar ken ik dat van? Nou, dat is dus een wapenstok, maar dan 100x ingezoomd onder een microscoop. Enfin, een of andere agent gebruikte zijn wapenstok (de echte) tegen een verwarde man. De man had drugs op, veroorzaakte moedwillig een ongeluk, ramde vervolgens meerdere ruiten van geparkeerde auto's in, vluchtte een gebouw in en mishandelde daar een persoon, probeerde een politieauto te jatten, verzette zich hevig en kon niet afgeremd worden met pepperspray. Toen gaf de agent (52, uitstekende staat van dienst) een paar aaitjes met een wapenstok. Verwarde man in de kreukels.

IEMAND kreeg vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Wie denkt u: A) de doorgedraaide slopende mishandelende wappie drugsgebruiker of B) de politieagent met een uitstekende staat van dienst? Goede antwoord na de klik