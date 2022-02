Weet je wie ook in het diepst van zijn wezen kunstenaar was?

Mensen die hun 'eigen morele kompas volgen', daarvan kun je er niet genoeg hebben, zei oma Mosterd zaliger altijd. En als ze dan ook nog eens in Hengelo wonen (de parel van omgeving Haaksbergen) kun je alleen maar wensen dat ze lijsttrekker worden van FvD Hengelo. Nou! Dat treft! Want Brian Geerthuis is de lijsttrekker van FvD Hengelo en Brian Geerthuis volgt vrij en onverveerd zijn eigen morele kompas. Daarom draagt hij, rebelse VrIjHeIdStRijdEr dat 'ie is, nooit een mondkapje. Want een mondkapje "is zo nuttig als een kiezelsteen in mijn broekzak". Het morele kompas van Brian zegt ook: "Ik laat me niet injecteren met chemische gen-therapie troep''. OZO! Eerder publiceerde het Morele Kompas uut Hengelo onder zijn nom de guerre 'Brian951' troostrijke poëzie als:

Ook met de nazi's

Ik kijk uit naar de dag

dat de smeerlappen die

deze waanzin over ons uitrollen

met de kop op het hakblok liggen

Ook met de nazi’s

gebeurde dat uiteindelijk

Uit dezelfde bundel (getiteld: Injectie Koekoek, 17 coronalockdownverzen) een korte bloemlezing:



Injectie Koekoek

Solidariteit ja

Een minister van Volksgezondheid

die nu al ronduit loopt te verkondigen dat

die 1,8 miljoen niet geprikten mogelijk weer

voor een overbelasting gaan zorgen van de ziekenhuizen

want ze gaan ALLEMAAL ziek worden

kerel wat snuift die vent tegenwoordig

Ondertussen mag men

zich melden voor de derde

ronde van de

niet werkende gentherapie

Injectie Koekoek

Angstpsychose

Opmerkelijk dat zoveel

mensen zich in een

angstpsychose

laten praten



Gij zult geloven!

Sure wetenschappelijke info aanhalen om

het verloop van een

seizoensvirus te verklaren is

natuurlijk behoorlijk wappie

Gij zult geloven!

Dat is in het kort het pleidooi van

de coronasekte

Succes met de spuit

met ‘gezondheid’

Kortom, de ultieme FvD-kandidaat. Ware het niet dat Gerrit Moreel Superkompas (dichter, filosoof, vrijdenker) óók bij de politie werkt. En oud-militair is. Toch beroepen waarvan je zou wensen dat het iets betekent als opkomen voor democratie en rechtstaat en de politici die deze democratie en rechtstaat vertegenwoordigen. Dus niet het omgekeerde. Want als er straks 'TRIBUNALEN' komen wil je niet dat met fakkels gewapende wappies professionele bijval krijgen van met doorgeladen pistool en gummiknuppel gewapende, in gevechtstechnieken getrainde, paramilitairen met een Moreel FvD Kompas. Dat kon wel eens slecht aflopen.

Maarja. FvD hè? Die gaan nu 'intern uitzoeken' of hun Hengelose morele kompas inderdaad deze verder typisch FvD-ideologische uitspraken heeft gedaan. Zo ja, dan neemt FvD daarvan 'afstand'. Voor de bühne althans.

Update: nog veel meer bundels van talentvolle dichters uit het wappiespectrum vindt u in de bibliotheek van Almere.

Update: De politie gaat zelf onderzoek doen