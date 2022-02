U mag weer een keertje LIVE LIVE LIVE inschakelen op campingzender NPO1 voor Suzanne Schulting, wat ons betreft de schaatsster van het jaar, ex aequo met Irene Schouten, Jutta Leerdam en Joy Beune, en die laatste is niet eens geplaatst voor de Olympische Spelen! Pak 'm beet om 14.15 uur: de FINALE van de 1.500 meter kamikazekortebaan voor vrouwen, de afstand waarop Schulting op jacht gaat naar haar derde gouden miedanje. Ook geplaatst voor de superfinale: Xandra Velzeboer. Grootste concurrente voor een rondvaart door de bevroren grachten van Thialf is de Koreaanse Choi. Kijken met commentaar op mute, want de man die u moet voorzien van informatie is een tafeltennisloos aftreksel van Arno Vermeulen, de minder rancuneuze neef van Olav Mol op het open kanaal - materiaal voor een toevoeging aan de B-finale. HUP SUZANNE ook namens Bert.

UPDATE: Daar gaan we! Schulting zit op plek 4

UPDATE: Chinese lokt Schulting uit de tent

UPDATE: Let op Choi zo

UPDATE: Zilver of brons. We hebben verloren

UPDATE: Choi wint - en moet sjanken

UPDATE: Schulting pakt BRONS! Verloren door die beuk van die Sjienees

UPDATE: Volgende shorttracktopic weer over vier jaar

UPDATE: Mooi interview bij de NOS. Wat een fantastische sportvrouw

einde liveblog