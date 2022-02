De wereld wordt momenteel door angst geregeerd.

Omdat de wereldleiders zelf angstig zijn, zullen ze verkeerde beslissingen nemen, die vervolgens gecamoufleerd moeten worden met leugens en bedrog omdat ze desondanks hun gelijk willen halen. In ‘t ergste geval gaan ze met wapengekletter dreigen. Ze zijn doodsbang voor elkaar en voor ‘t volk dat ze zeggen te vertegenwoordigen. Als ‘t volk zich wil verzetten, volgen maatregelen. Alleen met ondemocratische verordeningen of afleidingsmanoeuvres kunnen ze dan ‘t pluche voor zichzelf nog veiligstellen.

Denk maar ‘ns aan mannen als Xi Jinping, Recep Erdoğan, Alexander Lukashenko of dichter bij (jullie) huis, Mark Rutte, die gezien ‘t grote aantal leugens die hij aaneen heeft gebreid, wellicht nooit meer ‘n vredig moment zal mogen ervaren in z’n leven. Hij schroomde zelfs niet de Triaspolitica om zeep te helpen om z’n angsten te beteugelen, net zoals Kajsa Ollongren met ‘t referendum, toen haar duidelijk werd dat de kiezers die ze zou moeten vertegenwoordigen, voortdurend ‘t tegenovergestelde wilden dan wat zij voorstond.

Poetin heeft veel voor Rusland gedaan maar ook hij is bang: voor Aleksei Navalny, een man die de corruptie in Rusland aan de kaak stelde en Poetin durfde bekritiseren. Poetin heeft getracht hem te laten vergiftigen en na enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis te hebben gelegen, ging hij terug naar Rusland, wetende dat hij zou worden gearresteerd. Navalny is voor niemand bang en beschikt over een grote innerlijke kracht: vrede!

Angst beklemt mensen en beperkt ze. Angst en vrede zijn elkaars tegenpolen. Vrede is sterk en geduldig, hoeft zich niet te bewijzen, kent geen strijd en heeft altijd ‘t gelijk aan haar zijde. Als ’n ziel zich bewust is van haar vermogens en ze daardoor ’t vaste vertrouwen ontwikkelt dat haar zekerheid schenkt, leeft ze in vrede, de volkomen moed van de ziel. Waar geen vertrouwen en zekerheid zijn, daar vind je ook geen moed, vrede of deemoed.

Regeringsleiders ontberen vrijwel altijd deze karaktereigenschappen.

Maar ze beschikken wél over hoogmoed en machtshonger, twee hartsvrienden die elkaar al eeuwen innig omhelzen en nooit loslaten. Die kunnen zich alleen handhaven als ze erin slagen hun intrinsieke waarde verborgen te houden en daarom verschuilen ze zich achter allerlei beloftes die ze nooit kunnen waarmaken. Zo bewandelen ze de weg van de angst, de snelle weg omlaag, die tot chaos leidt. Chaos zie je tegenwoordig wereldwijd opdoemen en alles weerspiegelt inmiddels schaarste, paniek en boosheid, de kroost die hij voortbrengt.

De oorlogsdreiging in Europa is een erfenis van Kohl & Mitterrand en van Squealer & Blaaskaak… De berichtgeving in Europa is tegenwoordig onvolledig en daar erger ik me mateloos aan. Belangrijke historische achtergronden en feiten worden weggelaten om slechts de deugmening en politiek correcte standpunten kritiekloos te kunnen publiceren. Nu de spanningen aan de oostgrens van Europa in rap tempo oplopen en met name Poetin daarbij als agressor wordt gezien, zou er ook eens naar de andere kant van de medaille gekeken moeten worden.

Het is m.i. belangrijk wél alle feiten te vermelden en vervolgens mogen mensen zelf hun standpunt innemen over een onderwerp.

De Sovjet-Unie en de na WO II door de Russen overheerste Oost-Europese satellietstaten kwamen vanaf 1949 pal tegenover de Westerse geallieerden te staan. Enerzijds hadden de VS, Canada en enkele West-Europese landen de NAVO opgericht om oorlogen in de toekomst te voorkomen, anderzijds maakte dit bondgenootschap de toch al paranoïde Russische dictator Stalin nog achterdochtiger. Omdat ook West-Duitsland zich in 1955 aansloot bij de NAVO, richtten Chroesjtsjov met zeven andere landen het Warschaupact op en daarmee was de wapenwedloop begonnen!

historiek.net/wp-content/uploads-phis...

Kaart 1: De Warschaupactlanden en de NAVO in 1955

Veertig jaar oorlogsdreiging waren het gevolg en biljoenen dollars gingen ‘down the drain’ die ook anders gebruikt hadden kunnen worden als de mensheid iets geleerd zou hebben van alle verschrikkingen die moderne oorlogsvoering met zich meebrengt. Hoewel de Sovjet-Unie qua grootte tot de sterkere economische machten behoorde, dreigde het land tijdens de Koude Oorlog eind jaren 80 van de vorige eeuw, door de rivaliteit met de VS, in te storten. Er moest simpelweg te veel geld naar defensie om het Warschaupact overeind te kunnen houden en de lage olieprijs verhinderde dat Moskou de wapenwedloop nog langer kon betalen.

In de Oost-Europese landen werd in dezelfde periode de roep om vrijheid steeds groter. In Polen bijvoorbeeld vocht de dissidente vakbondsleider Walesa voor meer democratische rechten en gesteund door het volk, wist hij de positie van de communistische leiders te ondermijnen. Die begrepen dat als ze hun regime wilden redden, ze alleen met militair geweld de boel nog onder controle konden houden. Welke kant het zou opgaan en hoe de sluimerende contrarevolutie zich zou ontwikkelen, hing volledig af van wat er in het Kremlin zou worden besloten. Elke opstand, waar dan ook in Oost-Europa, kon indien Moskou dat wilde, door het Rode Leger zoals in 1956 in Hongarije, onmiddellijk in de kiem worden gesmoord.

Sleutelfiguur in de tweede helft van de jaren tachtig was Michail Gorbatsjov. Die had steeds meer macht naar zich toegetrokken omdat zijn concurrenten en tegenspelers hoogbejaard en ziek waren. Gorbatsjov wilde meer openheid en economische- en staatkundige hervormingen doorvoeren omdat hij besefte dat de Sovjet-Unie in de oude vorm niet langer levensvatbaar was. Ook wilde hij zijn plannen stap voor stap uitvoeren en hij begreep dat eerst de Koude Oorlog beëindigd moest worden. Samen met de Amerikaanse president Ronald Reagan ondertekende Gorbatsjov namens de Sovjet-Unie het INF-verdrag, waardoor een groot gedeelte van het arsenaal aan kernkoppen werd ontmanteld. Het zachtmoedige en humane karakter van Gorbatsjov versterkte de hoop bij de Oost-Europese volkeren op vrijheid en democratie en daardoor ook op meer welvaart. Gorbatsjov onderhandelde en overlegde daarover regelmatig met Kohl en Mitterrand en hoewel die gesprekken niet openbaar werden, gingen ze over de Oost-West verhoudingen en hoe Europa eruit zou kunnen zien, indien het onderlinge wantrouwen maar afnam. Het leek er in elk geval op dat Moskou zich bij een opstand anders zou opstellen onder Gorbatsjov dan tijdens Chroesjtsjov maar met name Mitterrand twijfelde nog aan de intenties en oprechtheid van de secretaris-generaal van de Communistische Partij.

De Duitse eenwording was een heet hangijzer tijdens die ontmoetingen en het is opmerkelijk dat Kohl en Gorbatsjov beter met elkaar door één deur konden dan Kohl en Mitterrand. Kohl wilde graag dat Oost-Duitsland zo snel mogelijk bij West-Duitsland werd gevoegd en Gorbatsjov was bereid te accepteren dat de Oost-Europese landen en dus ook Oost-Duitsland, een meer onafhankelijke koers zouden volgen, mits ze neutraal bleven… (!) Daarom schafte hij de Brezjnevdoctrine af.

nl.wikipedia.org/wiki/Brezjnevdoctrin...