Ireen Wüst deed vandaag iets wat niemand haar ooit heeft voorgedaan. Voor de vijfde Olympische Winterspelen op rij wist de allerbeste schaatsster ooit ever aller tijden wereldwijd een gouden medaille te pakken. Ze won goud in 2006. Ze won goud in 2010. Ze won (twee keer) goud in 2014. Ze won goud in 2018. En vandaag won ze dus goud in 2022. Historisch. Fenomenaal. Exceptioneel. Briljant. Uniek. Ongelooflijk. En tevens historisch. Wat het allemaal nog mooier maakt, is de pure, rauwe, directe emotie van de leden van de Nederlandse ploeg die deze prestatie live, in het Olympisch dorp, op de televisie volgden. Hartverwarmend. Mooie social media content van 'TeamNL', die het verdient 'viraal' te gaan. En besef: er is iemand die dit heeft gefilmd, en er is iemand die dit op het internet heeft gegooid. Lekker gewerkt, pikken.

GS Detective service: het was echt tijdens de race van Takagi

Wij kijken deze nog een keer