Waar een klein land niet groot in kan zijn.

Ik weet nog goed dat ik in mijn stamcafé na het werken in mijn vroege twintiger jaartjes beetje dommig populistisch zat te blaten over links dit en links dat en dat politici een zooitje losers zijn en weet ik veel wat. Toen werd ik me toch een beetje de maat genomen door een paar kerels die zoiets hadden van jij denkt dat het makkelijk is? Dossiers lezen, van alles de binnen en de buitenkant weten, op je woorden letten, coalities vormen, geen domme dingen doen en zeggen etc.

Enfin. Jaren later moet ik eerlijk bekennen dat de Nederlandse politiek met dwazen zoals de Mos en prutsers zoals Verdonk (enzovoort) wel echt richting gebruikte tweedehands autoverkopers niveau gaat. Het grapje van "als je echt niets kan dan ga je de politiek in" komt wel erg dichtbij nu.