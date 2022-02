Nederland heeft de duurste benzine ter wereld, terwijl we vanuit de Rotterdamse havengebieden ook de goedkopere landen om ons heen van benzine voorzien. De adviesprijs stijgt naar boven de 2,15 euro. Op Grindpad FM zat iemand van de Staatsomroep Gelddesk te verklaren dat energieprijzen het gevolg zijn van een "energiecrisis" en geopolitieke spanningen (lees: Oekraïne), maar wij denken: belasting belasting belasting, het is allemaal belasting. En beleid: overheden die een "klimaattransitie" proberen af te dwingen, zorgen voor onzekerheid over welke systemen (gas? Wind? Nucleair?) burgers kunnen of mogen gebruiken en die volatiliteit maakt markten wiebelig. Maar laten we niet pretenderen de oorzaken goed te begrijpen, we zien vooral de gevolgen: stijgende inflatie en stijgende energieprijzen maken het leven duurder en hoe hoger de prijzen, des te meer mensen in de kou komen te zitten. Letterlijk.

Ondertussen, zie tweets na de breek, is stikstofman Johan Vollenbroek op kruistocht tegen de vrije individuele mobiliteit (over de rug van iemand die net een vervelende aanrijding heeft gehad, sjiek) en zit een NRC-predikant vliegtuigjes te turven onder de verzuchting dat "we" minder zouden gaan vliegen na corona en dat maakt samen met dat radiofragmentje het plaatje wel compleet: klimaatdrammers jagen met hun particuliere strijd mensen op kosten, de Staatsomroep zegt "schuld van Rusland" en van de kranten hebben alleen mensen die Sander of Joris heten nog voldoende vinkjes om te mogen vliegen. Want dat is waar het heen gaat: steeds meer mensen die niet meer mee kunnen doen, omdat bovenmodale ideologen die zelf de prijsstijgingen minder voelen niet meer naast Jan met den Pet en Mien met den Blauwe Kraag in de file willen staan, of bij de bagageband willen tegenkomen. Mensen beperken in hun vrije beweging en besteding is een middel naar een doel. Allemaal uit naam van het klimaat, natuurlijk. Klachten gaarne per kerende post naar Vlad in Moskou. En nu aan het werk, kleinburger! Die benzine betaalt zichzelf niet!