Hele bossen tot pellets verwerken en dan per boot en vrachtwagen vervoeren is OK, maar een houtkacheltje stoken is verschrikkelijk?

Dat laatste scheelt wel weer gas, kolen of kernenergie, waar ze van af willen, en dus is een warmtepomp beter, want geen CO2 (?), en die gebruikt stroom, die we steeds vaker opwekken gas, waar we dus van af willen.

Is het een idee om voorlopig dat gas via onze gasleidingen die er al liggen direct in onze zuinige CV-keteltjes te stoken, totdat Jetten wat langer en beter heeft nagedacht over dit alles?