Dat is de gesel des tijds, dat gepreoccupeerde met alles wat maar riekt naar seks. "Sex sells", en dat komt omdat wij in de moderne tijd seks hebben uitgevonden. Vroeger was dat er niet, seks. Toen waren er enkel vleselijke lusten, en als die een beetje gekanaliseerd konden worden heetten ze erotiek. En die erotiek ging dan weer verbindingen aan met de liefde, hetgeen uitmondde in de hoofse liefde en romantische liefde. Nee, de seks is er pas nadat de Middeleeuwse Chtistelijke biechtcultuur werd geconfisqueerd door de oprukkende wetenschappen, met name de menswetenschappen. De 'ars erotica' maakte plaats voor de 'scientia sexualis', Praten over seks werd daarmee tot een nieuwe vorm van lustbeleving met allerlei nieuwe perversies als gevolg. Praten over seks is big business geworden, en de Linda heeft er, zoals zo veel van dat soort bladen, een verdienmodel van gemaakt.

Wat Linda doet, en wat haar ex deed, het ligt niet zo ver uit elkaar. Ze zijn beiden symptoomdragers van een samenleving die nergens anders over kan denken dan over seks.