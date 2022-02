Het (bijna) laatste kunstje van Sven Kramer wordt natuurlijk het (bijna) laatste kunstje van Sven Kramer zonder een plakkaatje voor Sven Kramer. Althans niet op de 5.000 meter, want dit wordt de uitslag: 1. Nils van der Poel, dat is een gare Zweed wiens opa een Nederlander was. 2. Patrick Roest, de beste Nederlander van het moment maar net niet goed genoeg voor goud. 3. Jorrit Bergsma, die de pech heeft dat er anderen meedoen die beter zijn. Maar hey, laat dat nou net het credo van de Olympische Spelen zijn: winnen is belangrijker dan meedoen en dus doen we lekker mee voor de kat z'n viool. Misschien rijdt Van der Poel echter wel in een wak en dan kunnen we JUICHEN. Rondvaart door de grachten, Máxima in bikini, Willem-Alexander met Poetin aan het bier, Humberto Tan achter de wijven aan in het Holland House, de hele mikmak. HUP HOLLAND, LIVE, NPO Erben.