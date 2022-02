: Peter Emile overdrijft niet. Ik heb min of meer vergelijkbare ervaringen binnen mijn kennissenkring. Daaronder mensen die gedreven door een soort (ik zou het naief willen noemen) idealisme als vrijwilliger voor vluchtelingeninstanties gingen werken, en daar gedesillusioneerd op terug kwamen, omdat ze als snel ontdekten in welke mate er misbruik gemaakt wordt van de vele regelingen, en het overtreden van de regels, waar vervolgens geen consequenties aan worden verbonden, om "de boel niet op scherp te zetten" of worden genegeerd. Dat gebeurt niet incidenteel, maar struktureel. De geneugten van de "multi culturele samenleving" hebben de meeste inwoners van dit land inmiddels wel aan eigen lijve ondervonden, al is het maar door het palet aan problemen binnen de samenleving. De grote oververtegenwoordiging van allochtonen in de zorg, criminaliteit, gevangenissen om maar iets te noemen. Dat is geen "onderbuik borrelpraat" of "hysterisch geleuter" zoals mensen van linkse signatuur dat graag afdoen, het is de realiteit. Facts don't care about your feelings.