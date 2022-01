Gadver de godver. Net toen u dacht dat het allemaal niet goorder kon met zingende nep-Italianen die met hun vrijpostige smeerslierten aan billetjes van jonge meiden zouden zitten komt er een hele harde HOLD MY JESUS uit Tytsjerksteradiel. Een ChristenUnie-raadslid van 52 jaar oud zit vast wegens een seksdate met een meisje (11) uit de regio Rotterdam. Volgens Waldnet gaat het om een vervangend raadslid van Jantsje van der Veen. Nou, wie zou dat nou zijn, misschien weet Edwin wie het is. "Er is verder weinig bekend over de zaak. De man werd aangehouden toen hij een seksdate zou hebben gemaakt met een elfjarig meisje. De stiefvader van het meisje was daarbij aanwezig. Hij heeft de man daarop een paar klappen verkocht. De politie kwam ter plaatse om de twee uit elkaar halen. De verdachte is daarna aangehouden en meegenomen naar het bureau. De ChristenUnie in Tytsjerksteradiel laat in een reactie weten dat het fractielidmaatschap van het raadslid geschorst wordt vanwege de verdenking. Inmiddels is hij van de kandidatenlijst geschrapt en geschorst als fractielid. Fractievoorzitter Douwe Hooijenga: 'Ik en met mij de rest van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel zijn verbijsterd over het bericht dat ons raadslid wordt vervolgd vanwege een zedenmisdrijf'." Nou. Dat... wordt vervolgd.