Als u lekker Sinterklaas wil vieren moet u dat doen tussen de muren van uw eigen huis, en zo niet, dan moet u de provincie in. Want de stad Amsterdam is niet alleen niet bedoeld om in te wonen, het is tevens niet bedoeld om Sinterklaas in te 'vieren'. Is net dat gezeik over die Zwarte Piet afgelopen - de discussie ligt even stil want corona - begint het gedoe over dat dikke paard. Aanleiding van de fophef in de clowntjeskliniek: een motie van de Dierenpartij en de allesverpesters van GroenLinks om evenementen met dieren niet lang te subsidiëren - grappig want daar zit het woord 'dieren' in. De gemeente Amsterdam is dus een parodie op de gemeente Amsterdam, en de Dierenpartij (die zijn gewoon gek) en GroenLinks (die zijn hartstikke gek geworden) kregen ook nog eens ruzie met elkaar om die sufkutterige motie.

Nu gaat het natuurlijk helemaal niet om Sinterklaas, het gaat erom dat GroenLinks (van de Dierenpartij weten we wel hoe ze in de wedstrijd staan) het doel heeft om uiteindelijk álles te verbieden. Alles wat afwijkt van de norm, alles waar een mens zelf over kan beslissen, alle keuzes, beslissingen, bevoegdheden, vrijheden; alles moet verboden worden. Boete boete boete verboden verboden verboden. GroenLinks is een tot politieke partij gekleide drol van een dementor van Azkaban, het zuigt met alle kracht geluk en plezier uit mensen, en al wat er overblijft is een dystopische goelag waarin iedereen verplicht drie keer moet knikken naar een foto van de wenkbrauwen van Rutger Groot Wassink. Of, hoe de Amsterdamse CDA'er Diederik Boomsma, de enige CDA'er die wij gedogen, het omschrijft:

"Volslagen krankzinnig wat links Amsterdam hier allemaal wil verbieden en onmogelijk maken: vissen, paardrijden, maneges, en nu willen ze ook nog het paard van Sinterklaas afpakken. Afblijven! Straks willen de partijen ook nog zijn baard afknippen. Het is volkomen van de zotte. De idiotie dat je vanuit de Stopera zo moet opdringen en dingen wel uitbannen waar zoveel mensen plezier aan beleven. Sportvisserij is geweldig: kinderen die vissen komen buiten en leren over de natuur; paardrijden schept juist een band tussen mensen en dieren, dat moet je koesteren."

Pleur dat paard maar in de gracht, we zijn er toch klaar mee.



UPDATE: Halsema: "Totale flauwekuldiscussie. Gelukkig is het voorstel al ingetrokken. Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard."