Welkom bij het liveblog over de lekkages binnen het kabinet aangaande de coronamaatregelen. Vandaag besluiten Rutte en Co waar en wanneer uw binnenkort weer bier mag drinken. Mag u na 20:00 uur bier drinken? Mag u bier drinken in een staande positie? Moet u een mondkapje op tijdens het bierdrinken? Mag u bierdrinken op een plek waar muziek klinkt? En is Japanse mix een geaccepteerde toevoeging aan het bierdrinken of is het bitterballen of GTFO? Belangrijke vragen waar we vandaag het antwoord op krijgen via de vaste druppelaars van de Haagse informatiestroom.

UPDATE 07:32 - Xander van der Wulp kijkt vluchtig in zijn Whatsapp-berichten of zijn vaste lek al wat heeft gestuurd ondanks dat het Catshuisoverleg nog niet is begonnen.

UPDATE 07:45 - Ron Fresen controleert voor de zevende keer vandaag de batterij van zijn telefoon. Hij moet tenslotte wel bereikbaar zijn als het nieuws hem in de schoot geworpen wordt.

UPDATE 08:02 - Een anonieme tikgeit van RTL leest tevreden zijn stukje over de versoepelingen nogmaals door. Alleen nog een sluitingstijd voor de horeca invullen en hij kan gepubliceerd worden.

UPDATE 08:25 - Wouter de Winther staat twijfelend voor de spiegel. Das of geen das dragen vanavond bij Beau?

UPDATE 08:52 - Fons Lambie werpt een bezorgde blik op zijn inbox. Is de berichtgeving op RTL de afgelopen week braaf genoeg gebleken om vandaag de primeur te krijgen? Wilders kreeg netjes de schuld van alles, dus Lambie heeft vertrouwen. De spanning neemt toe...