: Das selectief shoppen in statistieken, want vaccinatie is wel effectief, maar dus vooral tegen ZH opnames en erger. Maar niet tegen verspreiding en DAT is het doel van 1/2/3G. En dat vergeten we eventjes. ALleen zijn de De Jongetjes en consorten die QR pas gaan gebruiken als pesterijtje om Antivaxxers te dwingen of irriteren zodat ze hun prikje gaan halen. De suggestie die gewekt wordt is dat je met QR code veilig in de kroeg kan zitten, maar dat kon je al met je prikje. Daar hoef je dus niks voor te laten zien. Want als jij je prikje hebt en de buurman niet, dan kom jij niet in het ZH en je buurman (waarschijnlijk ook niet) misschien wel.