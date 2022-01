Dit boeit niemand in 'weldenkend' Nederland ene moer, waarom denk je dat ze deze lieden in een lekker centraal gelegen plaats als Ter Apel neerplempen. De 'oplossing' is er ook al: minimaal 6.000 extragratis plekken voor deze pareltjes erbij, want dat is nu eenmaal de taak van 's Neerlands belastingbetaler om GGZ Noord Afrika te bekostigen. Kosten? Bijna 30.000 euro p.p.p.j., in te zien op de site van uw eigen Rijksoverheid (bijkomende kosten nog niet eens meegerekend). Genoeg werkend volk in dit land komt voor minder 's ochtends vroeg zijn nest uit.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asie....

Zolang stemvolk nog de 'luxe' heeft om te stemmen

op politici die ideologische verkniptheid willens en wetens verkiezen boven realisme, verandert er geen ene flikker. Nu minimaal 6.000 extra plekken, volgend jaar (o.m. wegens aanzuigende werking) minimaal het dubbele of waarschijnlijk nog meer.

Allemaal in orde, want pushbacks zijn voor nazi's en grenzen, tsja, die passen niet zo lekker in het liberalistische wereldbeeld van zowel VVD66, onder invloed van de (dom)Linkse (GL) Kerk (CDU). Nederland is verplicht dit te doen, want internationale verdragen, Brussel etc., zo wordt u voorgeschoteld en u hebt maar te slikken, dat moge inmiddels wel duidelijk zijn of bent u werkelijk van de pot gerukt.

Verder nog vragen? Nee? Ok, nou, succes en veel plezier er maar mee. Want het nieuwe regeringsvolk gaat hier vanuit de blanke deugwijkjes en vanaf het Binnenhof ook de komende jaren weer geen fuck aan doen. Of toch wel: nog meer van dit Veiliglandisch kudtvolk op uw kosten dus. U dokt maar en vangt de klappen en andersoortige criminaliteit en overlast maar op. Wij geven geen ene fuck en gaan verder met het in Frage stellen van grenscontroles, als u dit niet oké vindt zijn verdronken Bootvolkiërs uw schuld en ga u nu maar weer bezig houden met de u voorgekookte Brood en Spelen op uw televisietoestel.