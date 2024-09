He dat is raar de NOS komt met een jubelkop over seksueel geweld maar als je de moeite neemt het achterliggende rapport te lezen nou dan valt er eigenlijk verdomd weinig te jubelen. Want ja 96 procent vindt goedkeuring dus belangrijk maar de rest helemaal niet. En nee, goedkeuring betekent natuurlijk niet dat je als een debieltje een formulier uit je achterzak hoeft te halen - als je ook maar enigszins normaal bent volstaan signalen van de ander en anders kun je misschien beter celibaat door het leven gaan of verhuizen naar Colombia.

Opmerkelijk trouwens: de jongens en meisjes van Rutgers - die de godganse dag met seks bezig zijn - vonden consent bij het vorige onderzoek volkomen onbelangrijk dus of er een stijgende of dalende lijn in zit zullen we nooit weten.