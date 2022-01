Altijd het dilemma. Alcohol blijft zo ontzettend fokking slecht voor je lijf. Kijk naar The truth about Alcohol op Netflix en he schrikt je de pleuris.

Maar, een etentje in een restaurant of stappen met vrienden zonder bier of een lekkere Chateau is en blijft gewoon saai. Dus hier is het januari en februari rust voor de lever. En eerlijk is eerlijk, pijntjes in de zij en in de teen verdwijnen in die twee maanden…