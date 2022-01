Akwasi. Weinig mensen hier zullen een positieve connotatie hebben bij die naam. Maar hij is niet de enige Neder-Ghanese Akwasi. Er is een Olympiër met dezelfde voornaam: Akwasi Frimpong, de eerste zwarte Olympische pingponger skeleton-sleëer. Begon als hardloper, blesseerde zich, haalde een universitaire titel in Utah en werd daar verliefd op sneeuw en ijs. In Seoul, 2018 werd hij laatste. Maar hij stond er, als eerste Ghanese ijsskelteraar ooit. Hij had zichzelf overwonnen en was op weg naar Peking 2022. MAAR JA. Virus. Kwalificatie gemist. Droom voorbij. En toch en toch en toch zit er een optimisme in deze man waar we allemaal wel een boostershotje van kunnen gebruiken. Over zijn lange weg, en de pech onderweg, is een video gemaakt. En die gaf ons HOOP, tussen het verliezen door. Dus vanavond op groot scherm in het Stamcafé: Black Ice. Trek een treetje vreten uit het plafond (wij verzinnen dit niet) en beur jezelf even op voor het slapen gaan. Talentenjachten zijn niet alleen het terrein mijnenveld van Talpa. UNLEASH THE ICE LION!

Iemand moest het doen, helaas

Maar is dat….?