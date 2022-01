Ik heb niets tegen de wetenschap, alleen tegen de stelligheid waarmee de politiek vaccins als ENIGE uitweg uit de "pandemie" zien. Het idee van vrijwillig een vaccin - voor jezelf !! - nemen is allang van tafel geveegd door de regering door impliciete drang / dwang. Als ze écht zo overtuigd zijn dat big pharma echt het allerbeste met ons voor heeft, met een in recordtijd ontwikkeld vaccin wat via spoedprocedures is losgelaten, dan zouden de betrokken partijen ook wel de aansprakelijkheid in de toekomst willen accepteren. Maar wacht, daar loopt het spaak. Dus ja, vertrouwen in gezonde wetenschap - dus inclusief het wetenschappelijke debat !! - dat heb ik wel. Maar nee, vertrouwen in de politiek en in het verlengde partijen als de WHO / RIVM / OMT, en ook big pharma heb ik na al het gestuntel niet echt meer.

Covid-19 is bovenal in het Westen een zorgcapaciteitscrisis maar wordt afgedaan alsof het te vergelijken valt met bijv de Spaanse griep en daar wordt de rechtvaardiging van alle buitenproportionele maatregelen aan gekoppeld. Echter, Covid-19 is al na de eerste maanden alles behalve een Spaanse griep gebleken maar de politiek zet met oogkleppen op de koers van "prikken uit de crisis" door zonder tussentijdse evaluatie dat er heel goed mogelijk ook andere uitwegen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld simpelweg accepteren dat Covid-19 in welke mutatie dan ook gewoon onderdeel van de coronavirus familie is geworden en dat we daar mee moeten leven (en ja, het kost dan ook gewoon per jaar een x aantal slachtoffers net zoals dat bij de meeste virussen en ziektes geldt).