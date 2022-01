Decadentie, dat is het woord, decadentie. Als het al een dictatuur wordt, dan is het er een van een decadente dictator, eentje bij wie het louter en alleen om het spel van de macht gaat, om het gevoel volledige controle te hebben. Over wat? Dat maakt niet uit, als het maar volledige controle is, Daarom wilde Rutte ook niet verkassen naar die klerkenburcht in Brussel, want hij wéét dat hi daar een ondergeschikte is en dat het maar de vraag is of hij er door kan stoten naar de top en, aldaar aangekomen, met de scepter kan kan zwaaien. Heks Neelie heeft hem op tijd ingefluisterd hoe decadent die wereld is, hoezeer je daar terechtkomt in een slangenkuil van lieden die voor de macht gaan of in dienst van de macht handelen, van niets en niemand ontziende psychopaten en braaf volgende, slaafse kontkruipers en pennenlikkers. Daar is hij nog niet aan toe, daar is hij nog te jong voor, niet te onbesuisd of te dom, gewoon te jong, te onervaren. Als hij naar Brussel gaat, dan wil hij niet ergens middenin eindigen als marionet, dan wil hij niet vastlopen of klem gezet worden, nee, dan wil hij voldoende doortrapt en meedogenloos, voldoende onberekenbaar en vals zijn om zich een weg naar boven te vreten. Rutte IV is zijn laatste kans om te trainen, om zijn strategieën te perfectioneren, om uit te proberen hoe hard je kunt trappen zonder zelf getrapt te worden, hoe hard je kunt liegen zonder daarvoor bestraft te worden, hoe slinks je kunt manipuleren, onder druk zetten en chanteren, en vooral hoe je de wetten en regels waarbinnen je manoeuvreert op kunt rekken, om kunt draaien, binnenste buiten kunt keren of gewoon aan je laars kunt lappen zonder daarin verstrikt te raken.

Als een decadent dictator het over recht en wet heeft, dan manipuleert hij, dan zijn zijn woorden anders te wegen, dan staan ze in dienst van zijn machtsspel, als een decadent dictator het over leed en pijn heeft, ook dan zijn zijn woorden anders te wegen, ook dan staan ze in dienst van het machtsspel dat hij speelt. Als een decadent dictator het woord 'verschrikkelijk' in de mond neemt, kijk dan naar zijn kille, uitdrukkingloze ogen en lees daaruit dat hij niet wéét wat 'verschrikkelijk' is, hoe 'verschrikkelijk' voelt en wat 'verschrikkelijk' met je doet. Hij spreekt dat woord uit, misbruikt dat woord, vervormt dat woord, zuigt het leeg zodat het geen betekenis meer heeft of een tweede, geheel andere betekenis krijgt. Het kan altijd nog verschrikkelijker, zo klinkt het in de oren, nog véél verschrikkelijker zonder dat er iets aan de macht verandert. Geen verschrikking, niets kan ertoe leiden dat de macht verschuift, dat de macht ter verantwoording wordt geroepen, dat de macht überhaupt aangetast wordt, want het spel van de macht is waar alles om draait, en zin en betekenis zijn er ondergeschikt aan.

Rutte iV is de lakmoesproef. Het demissionaire Rutte III was de opmaat en een welkome interim-periode. In woord en daad had het kabinet de verantwoordelijkheid hebben genomen voor zijn wandaden, maar het spel werd zodanig gespeeld dat de macht groter was dan ooit, en Rutte sprak dat ook letterlijk uit, dat het eerder voelde als een overwinning dan als een nederlaag. En de man kwam ermee weg, herrees uit zijn as, een as die nooit het product van een verbranding is geweest. Wij allen zagen as, maar die is er nooit geweest.

Rutte IV is tot nu toe het hoogste spel dat hij gespeeld heeft. Hij heeft zich omringd met machtshongerigen, met ijdeltuiten en hier en daar, omdat het niet anders kon, met nitwits, strebertjes van lager allooi. Maar het gaat hem om die machtshongerigen, met name om Kaag. Hij had er bijna een jaar voor over om de meest instabiele regering te vormen die er ooit is geweest en waar het hem nu om gaat is zichzelf te bewijzen dat hij sterker is dan zij, ten koste van alles, ten koste van het welzijn van de Nederlandse burger. Hij zal meedogenloos zijn, niets en niemand ontziend, op het roekeloze af. En als hij overwint, dan misschien besluit hij om de sprong te wagen naar Europese macht. De dood of de gladiolen.