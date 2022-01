Zo jongens lang genoeg binnen gezeten. Uit alle onderzoeken, cijfers en, nog belangrijker: de dagelijkse realiteit blijkt dat omidinges een nagenoeg ongevaarlijke variant is, dus dat die fopdown er wel af kan. Daarom pakken we vanavond allemaal een wandelbiertje uit de cafékoeling en gaan we eens lekker fakkelwandelen buiten. Geen leuzen schreeuwen, niemands politieke agenda verwoorden, spandoeken mag je opgerold laten en wie z'n shirt omhoog trekt om toch een kreet te scoren, krijgt een gele kaart, en geen bier meer. We wandelen in vrede, als een soort lichtjesfeest. Of de Nacht van de Vluchteling, want misschien lopen we in één streep door naar Antwerpen om te kijken of we die 300 procent omzetstijging nog wat verder op kunnen krikken. De pandemie dooft uit, laat duizend fakkels fikken en bereid je voor om een stellig, eensgezind en van ieder complotgevoel gezuiverd NEEN, GA WEG te laten galmen tegen een permanente QR-samenleving. We willen niet verder opstoken, zoals de politici van alle gezindten zo olie/vurend doen, we willen blussen. Dempen. De nachtwakersstaat moet van het inferno dat het geworden is, terug naar de waakvlam die het zou moeten zijn. Proost, op de vrijheid.

