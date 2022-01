Bij genderstudies leerden we altijd dat er een enorm patriarchaal taboe ligt op menstruatie. Dat ging ons altijd al zeer aan het hart dus op 3 augustus, 28 september, 19 oktober en 22 december probeerden we daar tevergeefs verandering in te brengen. Maar nu krijgt het matriarchaat eindelijk bijval van The New York Times en vrouwenvakblad Obstetrics & Gynecology. Daarin lezen we na een onderzoek op 2.403 gevaccineerde en 1.556 ongevaccineerde vrouwen namelijk ineens dat de talloze anekdotes over menstruatiestoornissen na het vaccin, dus waarschijnlijk door het vaccin komen.

"A study published on Thursday found that women’s menstrual cycles did indeed change following vaccination against the coronavirus. The authors reported that women who were inoculated had slightly longer menstrual cycles after receiving the vaccine than those who were not vaccinated. (...) The study, in the journal Obstetrics & Gynecology, is one of the first to support anecdotal reports from women that their menstrual cycles were off after vaccination, said Dr. Hugh Taylor, the chair of the department of obstetrics, gynecology and reproductive sciences at Yale School of Medicine. “It validates that there is something real here,” said Dr. Taylor, who has heard about irregular cycles from his own patients."

Maar, uiteraard absoluut niks aan de hand verder natuurlijk en het heeft allemaal niets met vruchtbaarheid te maken. "“I want to make sure we dissuade people from those untrue myths out there about fertility effects,” Dr. Taylor said. “A cycle or two where periods are thrown off may be annoying, but it’s not going to be harmful in a medical way.”" Dat het maar even gezegd is want je zou het soms bijna gaan denken. Hele studie op een bierviltje, na de breek.

Zin in de vierde en vijfde boosterrondes van mei-juni en oktober-november! Al maakt ALWEER de New York Times zich ook alvast zorgen over "forever boosting" (na breek).

