Nouja, met het risico dat er om gelachen wordt: Ik ben een vrouw, dertiger. Een week na de vaccinatie had ik contact met de huisarts over gezwollen borstklierweefsel, aan de structuur kun je voelen of dit nader onderzoek behoeft en het was een vreemde zwelling met ook omliggende klieren. Niet bekend mee.

Een week daarna las ik in de krant over de eventuele bijwerking (pfizer boobs, niet grappig) en naar aanleiding hiervan besproken met huisarts die overleg had met een specialist en adviseerde mij 6 weken te wachten met verder onderzoek. Het zou evt door de vaccinatie kunnen komen. Mijn cyclus bleek echter ook ontregeld. Niet bekend mee. Ook niet bij griep, stress, na zwangerschap of andere zaken.

Uiteindelijk twee keer een cyclus gewacht, toen leek het weer enigszins normaal.

Ik heb twee ggd artsen gesproken en zij waren broodnuchter; pas na x aantal meldingen wordt er gericht onderzoek gedaan. En er leek wellicht een verband te zijn. In zeer sporadische gevallen gebeurt dit ook bij andere vaccinaties.

De hypothese waarom dit gebeurt is onduidelijk.

Dit kan uiteraard allemaal toeval zijn, echter moeten we ook niet ontkennen dat er wellicht een nog onbegrepen verband bestaat.

De drie artsen die ik heb gesproken waren hier vrij duidelijk over.

Ik ben evengoed blij met de vaccinatie en dankbaar dat ze er zijn.

Zolang dit mechanisme niet met een hypothese uitgelegd kan worden, ben ik wel wat voorzichtig om mijn dochter (peuter) te laten vaccineren.

Daar wacht ik mee.