Ja weet je het moeilijke is: onregelmatigheden in menstruatie horen een beetje bij het vrouw zijn en komen bovendien na heel veel medicijnen voor (hebben we gehoord van een andere man die wel in het echt vrouwen kent). Half oktober stond de teller op 14.000 meldingen, en inmiddels heeft Lareb "tot 1 december ruim 17.000 meldingen ontvangen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie op ongeveer 6,4 miljoen gevaccineerde vrouwen. (...) Bijwerkingencentrum Lareb doet vervolgonderzoek onder 2000 van de vrouwen die gemeld hebben. Ook houdt Bijwerkingencentrum Lareb scherp de gemelde bijwerkingen na boostervaccinaties in de gaten." Op zich niks onverwachts dus, maar de bovenstaande kop van Lareb is dan weer wel vernieuwend. "Menstruatiestoornissen is (sic) mogelijk een bijwerking van coronavaccins".

Ook werden er bloedingen gemeld van vrouwen die eigenlijk helemaal niet meer wilden bloeden. "Het optreden van bloedingen na de menopauze werd 537 keer gemeld veelal door vrouwen tussen de 54 en 64 jaar. Maar er zijn ook meldingen onder vrouwen ouder dan 75 en vrouwen die al langer dan 10 jaar geen bloedingen meer hadden gehad. Bij de vrouwen waar onderzoek is gedaan is er geen andere medische oorzaak gevonden voor de bloedingen."

Ja zeg hey laten we nou geen paniek veroorzaken nu die actieve vaccinatieplicht afgedwongen per financiële ruïnering bijna wordt ingevoerd tijdens de minst-dodelijke loopneus tot nu toe!

Dokter van diensts cyclus was dus 6 maanden na booster pas weer normaal?