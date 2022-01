Er is nogal wat te doen om Novax Djokovic. Dat is een Serviër die doet aan balletjemep en daar heel goed in is. De Jomanda van de ATP Tour is doodsbang voor een prikje, maar ondertussen wil-ie wel status aparte de hele wereld over om zijn bankrekening te spekken. Wat je ook denkt of vindt van zijn vaccinatiestatus (moet hij lekker zelf weten), in sommige landen zitten ze dan niet meer op je te wachten. Dat heet dan: soevereiniteit. In Australië bijvoorbeeld, een nogal strikt land dat leefde van strenge lockdown naar strenge lockdown, een land waar burgers niet eens van A naar B mochten reizen om naar een begrafenis te gaan, waar iedereen met het oeverloze gezeik zat, maar waar een tennisbond een überfitte topsporter dan wel een medische uitzondering heeft gegeven om niet-gevaccineerd te hoeven zijn. Terwijl Djokovic helemaal niet wil zeggen of hij wel of niet gevaccineerd is, maar dan weet je het natuurlijk wel. En nu is Chocofiets alsnog de toegang tot pretpark Australië geweigerd, is hij in een quarantainehotel gepropt en loopt er een handjevol Serviërs voor de deur te geiten dat het land het niet kan maken. Of... wel? Maandag uitspraak van de rechter!

