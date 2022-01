Zo ongeveer de giftigste werkplek van Nederland na een functie in de landelijke talentencommissie van D66 en het ambtenarenapparaat van de gemeente Amsterdam: de regionale omroep L1. De Noord-Koreaanse flapdrol Peter Elbers, voormalig directeur van L1, had wat brisante plannetjes gemaakt: "In die conceptplannen stond onder meer dat de directie inzage kon krijgen in alle mails en internetverkeer van werknemers en hun sociale media en dat er verborgen camera’s op de redactie geïnstalleerd kunnen worden, als daar zwaarwegende redenen voor waren." De malle wraakspinsels van Elbers, zijn bureaustoel was een keer verplaatst en dat werd dan 'intimiderend gedrag' en 'guerrilla' genoemd, werden natuurlijk door niemand gepikt en dus kon hij zelf opzouten.

De verontwaardiging in de pers, in de landelijke politiek en in de regiopolitiek was enorm, maar nu mag een onderzoeker van de Ondernemingskamer, niet de onderzoeker naar de puinzooi zelf maar een ict-medewerker, snuffelen in de MAILBOX van journalisten van L1, omdat er bedrijfsgegevens van L1 gelekt zouden zijn naar De Limburger. "Hiervoor heeft de raadsheer-commissaris toestemming gegeven." Om op zoek te gaan naar 'onjuiste en gekleurde berichtgeving' rond Elbers, dus. En als u dacht dat journalistieke bronbescherming iemand nog maar een fluit interesseerde: "Met de onderzoeker is de raadsheer-commissaris van oordeel dat gelet op de status van L1 als mediaonderneming het onderzoek met extra waarborgen omkleed dient te zijn waar het gaat om het zonder medeweten van de direct betrokkenen raadplegen van gegevensdragers als zakelijke e-mailboxen. Daarbij kan mogelijk journalistieke bronbescherming in het geding komen, ook al is het onderzoek op zichzelf niet gericht op het achterhalen van journalistieke bronnen. Het recht op bronbescherming is een door artikel 10 EVRM beschermd grondrecht." WAARBORGEN nou nu is het opgelost hoor. Bizar, dit.