Veen, het pyromaanste dorp van circa 2.500 inwoners met een eigen internetdossier. Zodra de 'ber' in de maand zit heeft dat tokkievolk de ogen alweer overdwars in de kop staan en schuimen ze onrustig heen en weer op de stoel van moeders. Dan zijn de lucifers uitverkocht bij de Jumbo en dan moet je maar zorgen dat je auto in een andere plaats staat. Richting de jaarwisseling is Veen al járen het eigenwijze kontgat van Nederland. De aangevreten drol in een bakje verdrietige vla. Het hoort bij koeltoer, ofzo, autowrakken in de fik zetten, zoals ze in sommige dorpen alleen maar vis vreten, in sommige dorpen alles draait om de voetbalclub en ze in sommige dorpen alleen maar geïnteresseerd zijn in de dikke lul van Jezus. Het zou verdomme toch een mooie boel worden, als alle afslagen van de bevolking een joker krijgen om zelf te doen waar ze zin in hebben onder het mom van 'cultuur'. Ja nee sorry meneer, we stenigen onze nicht hier even op straat, want ja zo doen we dat in onze cultuur. VAN ONDEREN! We pleuren deze homo even van het dak, want ja, cultuur! Vannacht was het weer raak, in Veen, cultuur enzo. We hebben het al eerder geroepen, maar veeg dat schijthol maar schoon.