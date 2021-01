Veen, het is een hartstikke suf tokkiedorp vol losers. Dé bezienswaardigheid is een of andere stomme boerderij en verder is er geen zak te doen. Toch lijdt een deel van de inwoners aan een hardnekkige vorm van het Complex van Compton. Er was in 2021 nog geen aandacht voor hun schijthol en dus moest er weer een auto in de fik, gewoon zoals altijd op dezelfde kruising, want de politie in Veen is ook te achterlijk om op te treden. Alsof we geen andere dingen aan onze kop hebben. "Natuurlijk weet heel Veen wie de boosdoeners zijn. Niemand klikt. Dat doe je niet in zo’n hechte gemeenschap", aldus deze columnist. Goed idee. Misschien dat we die hechte gemeenschap gewoon even laten verrotten. Geen aandacht meer voor die trieste fikkiejeugd. Maar dan ook geen politie, geen brandweer en geen bergings- en schoonmaakdiensten meer. Ze zoeken het maar uit, daar in Veen. En dan kijken we in 2022 wel een keertje hoe het gaat.