Dat mensen nog twijfelden of Kaag die post zou gaan bezetten... De "eerste vrouwelijke", die medaille laat ze natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Met haar verregaande kennis van de financiële wereld. Nou ja, misschien heeft ze van haar man nog wat opgestoken over Hawala.



Ben meer benieuwd naar wat de Jonge gaat doen aan de woningnood; het is wel een enorm ander ministerschap dan VWS midden in een pandemie. We hebben inmiddels uitgebreid mogen ervaren dat crisismanagement, snel schakelen, het mobiliseren van personen en groepen, en het noodzakelijke sturen van de publieke opinie hem niet bepaald op het lijf staan geschreven. Maar Wonen... dat is toch meer lobbywerk, strategie en beleid. Wie weet is hij daar wel goed in.