Gisteren keken in totaal meer dan 1,6 miljoen mensen op enig moment naar het Haardvuur op SBS 6. Gemiddeld trok het innovatieve programma van John de Mol 281.000 kijkers, volgens de kijkcijferexperts van Mediacourant evenveel als talkshow HLF8 (opzoeken wat dat voor programma is, red.). De creativiteit van de Nederlandse tv-industrie kennende worden we komend jaar dus platgegooid met Heel Holland Haardvuurt, Haardvuur met de Sterren, So You Think You Can Haardvuur, Het Omroep MAX Haardvuur Gala, The Passion of the Haardvuur, All You Need Is Haardvuur, Het Acht Uur Haardvuur, Eigen Huis en Haardvuur, Haardvuur Zonder Kijken (met Sjinkie Knegt), The Roast of Haardvuur, De Meilandjes Bij Het Haardvuur, Haardvuur met De Meilandjes, Chateau Haardvuur Avec Martien Meiland, Meiland Meiland Meiland Haardvuur, HUUU HAARDVUUR! MEILAND!, Expeditie Haardvuur, Help! Mijn Man Is Haardvuur, Het Perfecte Haardvuur, Haardvuur Inside, The Voice of Haardvuur, The Masked Haardvuur, Per Seconde Haardvuur, De Slimste Haardvuur, Haardvuur Tegen Honderd, Haardvuur Or No Haardvuur, Haardvuur Met Lubach, Keuringsdienst van Haardvuur en Blik Op De haardvuur. Zin in.

