En verder zijn belachelijke complottheoriën over satanistisch kindermisbruik natuurlijk niet nieuw. In de jaren '80 en '90 hadden we hier ook enkele beruchte "zaken"; Eper incestzaak, Bolderkar en Oude Pekela. Achteraf bleken de beschuldigingen nergens op gebaseerd.

Alleen in de Eper zaak zijn mensen veroordeeld, en eigenlijk is dat de grootste schande. Getuige deskundige in die zaak, geheugenexpert wijlen professor Wagenaar sprak van een gerechtelijke dwaling en wilde herziening van de zaak. Slachtoffer Yolanda kwam elke week met nieuwe, nòg ongeloofwaardiger verhalen; tot en met reeksen abortussen, satanische rituele moorden en kannibalisme. Volgens medisch experts was 90% van haar zwangerschappen onmogelijk, en voor de overige 10% was geen enkel bewijs. Op aanwijzingen van het "slachtoffer" is jarenlang naar babylijkjes gezocht, en er is nooit iets gevonden. Iedereen die haar voorzichtig durfde tegenspreken zat al snel in het "pedonetwerk".

In België wordt al ruim 40 jaar over de "roze baletten" gefantaseerd. In 1979 begonnen met psychiater André Pinon die beweerde een geheime geluidsopname van zijn ex-vrouw te hebben waarin zij toegaf seks met meerdere invloedrijke volwassenen te hebben gehad. Doel was de voogdij over de kinderen, maar de opname bleek "gestolen" en gold dus niet als bewijs.

Maar vanaf daar bleef het verhaal van seksfeestjes voor de elite doorsudderen, en werd het allemaal steeds gekker. Inclusief bende van Nijvel, satanisme en mysterieuze (zelf-) moorden; alles zonder bewijs.

Voor de valse verklaringen van slachtoffers zijn een aantal verklaringen. In sommige gevallen gaat het om pathologische leugenaars, of om rancuneuze personen die zo wraak nemen. Maar veel gevaarlijker bleek de "hulpverlening". De beruchte poppenmethode was aanleiding voor de Bolderkar-affaire, die achteraf nergens op gebaseerd bleek. Maar ook het omgaan met "hervonden herinneringen" van volwassenen is een valkuil omdat het mogelijk blijkt om "herinneringen" bij mensen te implanteren. Het is niet voor niets dat de politie bij misdrijven probeert om getuigen zo snel mogelijk en apart te verhoren.

Ook in de VS is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van het menselijke geheugen vanwege reeksen "schandalen" rond satanistisch misbruik in de jaren '80. Ook weer compleet met baby-offers in kelders die nooit zijn gevonden. Hele families werden verscheurd door gebeurtenissen die nooit hadden plaatsgevonden. Zogenaamde daders, ook ouders, bekenden rituele verkrachtingen die zij nooit hadden gepleegd onder het motto "ik herinner me niks, maar mijn kind liegt niet".

Als iemand aangifte doet van diefstal of mishandeling onderzoekt de politie ook de mogelijkheid dat het verhaal niet klopt. Terecht, lijkt me. Net als getuigen kunnen ook slachtoffers zich vergissen, of liegen.

Dat is bij dit soort verhalen niet anders.