En in de avond nog Katwijkse toestanden tussen anti-Israëlische demonstranten en omwonenden

Opzienbarende ongeregeldheden weer langs een etnoculturele breuklijn door Barneveld. Een beetje zoals onlangs in Katwijk, maar dan in Barneveld met een haathaag waar je als bezoeker van het evenement niet omheen kon. Je moest er doorheen, moest over een bebloede vlag lopen, met bebloede babypoppen belaagd worden en de politie gedoogde het. En avond werd er niet beter op. "Toch zochten een kleine groep demonstranten en de groep omstanders elkaar op aan de andere kant van het gebouw, waardoor de avond tóch uit de hand liep. Een pro-Palestinademonstrant raakte daarbij gewond en moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Toen de politie, inmiddels met tientallen agenten ter plaatse, tussenbeide kwam keerde de rust langzaam maar zeker weer terug." Veel meer beeld na de breek.

Update 12:11 - Wilders tweet: "Schandalig hoe Christenen voor Israël in #Barneveld door een haag van islamitische haat en intimidatie worden geleid en wat een blunder dat de politie dit toelaat. Het demonstrerende tuig had juist snoeihard moeten worden aangepakt."