Het oeverloze gezeik hier weer over Rutte dat je altijd van kilometers afstand kan zien aankomen.

Maar wat wil je nou? De VVD is in maart by far als grootste partij uit de bus gekomen, en het enige moment dat het heel even 'tricky' werd voor Rutte was toen uitkwam dat hij de 'functie elders' voor Omtzigt ter sprake had gebracht na eerdere ontkenning. Indien de VVD toen had gezegd: ''Sorry, Mark, maar op deze manier kunnen we niet verder met je'', dan was het einde oefening voor hem geweest. Maar de VVD bleef als één man/vrouw achter hem staan, en dus moesten alle andere partijen daar vervolgens toch weer mee zien te dealen.

En trouwens, wie zou het anders moeten doen ipv Rutte? De enige die na hem in aanmerking zou komen is Kaag van D66, by far de grootste tweede partij van Nederland. Maar ik ben benieuwd, als we iedereen, ook alle zure Rutte criticasters hier, de keus zouden voorleggen: Rutte of Kaag, wie er dan uit zou rollen. Ik vermoed Rutte, glansrijk.

Dus nee, Rutte is misschien niet ideaal, maar alle alternatieven zijn slechter op dit moment.