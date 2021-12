Horizontaal

2. Begonnen we ook te laat mee (12)

10. U werd/wordt de _-samenleving ingerommeld (2)

11. Daar lag Carlo (8)

13. EN OP _ DAN????? (3)

14. "Je weet nooit hoe de _ zich ontwikkelt" (8)

16. Band, die terugkwam (4)

17. Mogen boa's wel/niet dragen (9)

19.+ 28. + 53. Iedereen moet _ (4+9 +4)

21. Club van Klaus (3)

23. U bent een _ fuck (4)

27. Daar was het ook dit jaar weer ongezellig (4)

28. Zie 19 horizontaal

30. Zijn Marc, Gert en Guy (7)

32. Alleen tegen de (5)

33. Alles, maar vooral gas (4)

34. Ben je _? (2)

37. _, de besmettingen stijgen! (4)

38. Stapte op vanwege 43 horizontaal (7)

39. U doneerde massaal voor de _ van Maaike (7)

41. Omroep, toonde de andere wang na jatten laptops (2)

44. Hierom stapte 37 horizontaal op (8+7)

47. Lag erg lang bovenaan de stapel maatregelen om te worden afgeschaft (9)

50. Stond op dreigtweet aan Hugo (5)

51. Vaccinatiedrang (2)

52. Had Sigrid Kaag niet om (7)

53. Zie 19 horizontaal

55. Toch niet om niet (6)

57. Zanger, die dit jaar weinig hits scoorde (5+7)

60. Bra_ (2)

61. Mag u 's avonds weer niet eten (3)

62. Konden Eva en Thierry niet om lachen (6)

64. Totale _ (3)

65. Is bijna iedereen, volgens bijna iedereen (6)

67. Zat vast (4+5)

68. Rapper bleek mepper (3+6)

Verticaal