Een maat van mij werd een keer wakker in een ziekenhuis in Belgie en wist bij God niet hoe ie daar was terechtgekomen. Toen later de puzzelstukjes langzaam in mekaar begonnen te vallen bleek dat hij had geprobeerd wodka mee te zuipen met een stel Polen ergens op parkeerplaats voor beroepschauffeurs langs de snelweg. Hij wist ook niet meer waar zijn vrachtwagen stond. En dus toen moest ie zijn werkgever bellen. Wat een totale randdebiel. Hey ***** vrij bijzonder en identiek verhaal. Als je meeleest weet je ook vrijwel zeker meteen wie Leptob is. Maar ik ken jou goed genoeg om te weten dat dat vertrouwelijk blijft. Bier voor jou staat altijd koud. Dat weet je.