Naar Annie M.G. Schmidt (songtekst):

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe

Hoe ver moet je gaan

De verre landen zijn oorlogslanden

Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden

Hoe ver moet je gaan

Vluchten kan niet meer

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar

Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar

Vluchten kan niet meer (2x)

Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waarin

Hoe ver moet je gaan

In zaken of werk, of in discipline

In Yin of in Yang of in heroïne

In status en auto en geld verdienen

Hoever moet je gaan

Vluchten kan niet meer

Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem

En alle muziek die overblijft is de supersonische boem

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar

Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar

We maken ons eigen alternatiefje

Met of zonder boterbriefje

M’n liefje, m’n liefje, wat wil je nog meer

Vluchten kan niet meer (2x)

