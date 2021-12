Het licht staat op rood het sein staat ook op rood, op het spoor is nooit wat te doen. Het was vannacht her en der in het land minus een paar graden en meteen was het gebeurd op het spoor wegens RIJP. Gezeik en vertraging en acht kantoorklerken op weg naar hun werk (HUH??!?!?!?!) zitten vast tussen Amersfoort en Baarn. Treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt stil. Vertraging tussen Zwolle en Amersfoort. Dus we schieten mensen de ruimte in. We vliegen bakken mensen heen en weer naar de Canarische Eilanden. In recordtempo ontwikkelen we vaccins tegen gevaarlijke en minder gevaarlijke griep. Maar zodra Erben met de prikstok in een emmer staat te poeren loopt de hele zooi op het spoor in de soep. Yooo!