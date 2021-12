De koning is dood, leve de koning. Gefeliciteerd Wouter de Winther, jij ontvangt de Peter R. de Vries Waarderingsspeld & één minuut gratis winkelen * bij de Jumbo voor bewezen diensten aan het Nederlandse volk met HONDERD optredens aan de talkshowtafel. Iedere keer op precies dezelfde manier met dat opgetrokken lipje muizen wat iedereen al weet en dat dan een applauswaardige HONDERD KEER. Wouter de Winther kruipt vaker aan tafel dan u op Samantha en dan weet u het wel: dat is (mogelijk) heel vaak. De laatste maanden alleen al negen keer in september, drie keer oktober, vier keer november, vier keer december en dan is Rutte IV nog niet eens begonnen. Komt-ie eigenlijk nog wel op de redactie? We hebben politiek commentator-commentator Frank Lammers gevraagd om commentaar maar hij mompelde iets over 'bitch' en toen moest hij een robbertje acteren voor het schap met de hamlapjes. Dat we nog maar lang en vaak van je mogen genieten, Wouter, met als laatste verrassing; je bent geïnaugureerd in de Eva Jinek Eregalerij. Klap klap klap.

*maximaal 1 exemplaar per product