Niet de Marike van der Velden die een escortbureau runt uit het verhaal.

Wist u al dat Marike van der Velden een escortbureau runt? Nou, dan weet u het nu, want het staat vandaag in de Telegraaf. Speciaal voor alle mensen die in september niet in het AD lazen dat Marike van der Velden een escortbureau runt. Dat is opvallend, want in april 2018 lazen we al op nieuws.nl dat Marike van der Velden een escortbureau runt. Dat kwam vast omdat in 2015 in Metro viel te lezen dat Marike van der Velden een escortbureau runt. Een logisch gevolg van het verhaal in Intermediair in 2014 over Marike van der Velden die een escortbureau runt. Maar dat kwam natuurlijk doordat in hetzelfde jaar in het AD (alweer?) een interview met Marike van der Velden stond die een escortbureau runt. Uiteraard omdat Marike van der Velden destijds een boek uitbracht waarin ze vertelt dat Marike van der Velden een escortbureau runt. Als u dus iets wil weten over bijvoorbeeld de effecten van de coronamaatregelen in de wereld van betaald batsen voor een stuk in de Telegraaf of het AD (echt, alweer? Hadden jullie nog een rekening openstaan ofzo?) of een verhaal over de andere kant van prostitutie voor Quote dan kunt u dus terecht bij Marike van der Velden die een escortbureau runt. Zin in een escort nu.