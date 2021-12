Beleid is alleen geloofwaardig bij de gratie van functioneel vertrouwen. Of dat nou om de handhaving van hang"jongeren" in het wijkplantsoen gaat, om het herstellen van groteske misdaden door Belasting-ambtenaren of om nationaal pandemiebeleid: het werkt alleen als burgers er op kunnen vertrouwen dat degenen aan wie ze - via democratische wegen - de verantwoordelijkheid hebben gegund, daar op een gewetensvolle, logische, begrijpelijke, rationele en daadkrachtige wijze mee om gaan. NOU. DAT STATION ZIJN WE AL EEN LOCKDOWNHALTE OF ZESTIEN GELEDEN GEPASSEERD HE. Aan alle kanten horen we dat "ze" in Den Haag in totale paniek zijn en dat snappen we wel, met hun bewezen niveaus van competentie, elan en bestuurscultuur: het is allemaal sub-Hugo, of nog erger. "Nieuw avontuur", onze roze aars.

Derhalve en omdat het weekend is, vanavond op dit net geen persco van die zogenaamde "leiders" en zogenaamde "experts", als je nog denkt dat we met Pandemiepeppie, Coronakokkie en de vluchtige roemjagers van OMT & RIVM onderweg zijn naar groenere weiden waar je ongestoord in vrijheid zonder schapen-QR na vijven fris pils kan slobberen en een biefstukkie kunt bestellen, dan zet je de Staatsomroep maar aan om je weer eens lekker bang en/of boos te laten maken met fopregels die niets uithalen. Stijlloze feestdagentip: wat de push-pingetjes van de persvoorlichting ook gillen, laat je kerstplannen lekker overeind. Die pratende klerken op de treurbuis weten ook niet meer wat ze aan het doen zijn en wat ze wel doen, dat deugt niet. Wij zijn een overwintering in Zuid-Afrika boeken, en in het vliegtuig luisteren we dit Gesprek van het Jaar about how De Kerst was lost, and how we got there:

“Least daily deaths”

Nog een audioboektip voor lange vluchten naar Wegwezië

Kerst 2021

Kerst 2021 (II)