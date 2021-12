Ons topic over tien nuclear power units uit 2019 is weer superactueel en razendrelevant. Helemaal nu Rutte1234 met heel veel elan datacenters aan het uitrollen is - ach ja je moet wat nu Unilever, Shell, KLM en Bart Nijman het land verlaten. Twee jaar terug plempte uw roze blog al TIEN kerncentrales over het land. Waarvan 1 naast de compound van Pritt in Westfriesenland, want als je de talk talkt, moet je ook de walk walken. Groningen laten we even met rust, en Zuid-Limburg is toch al verloren na de volgende regenbui. Kerncentrale van Zeewolde was gewoon een lucky guess, en die in Middelburg kan mooi de Deltawerken poweren, en dan kunnen die spuuglelijke woesjwoesj-turbines weg uit het mooie Zeeland en de Rest van NL. Komt nog bij dat kernenergie de groene zegen van Tante Ursula in Brussel heeft gekregen, dus niets staat nog in de weg om van Nederland weer een schitterend oneindig weidelandschap te maken. Met 10 van die superschone groene batterijtjes en wel 100.000 grutto's.