Het mag duidelijk zijn hoe Rutte IV dit verdeelde volk bij elkaar probeert te brengen: met vrolijke pilletjes. Xtc komt eindelijk voor in het regeerakkoord, al is legalisering helaas nog een flinke stap te ver voor deze coalitie. Wel komt er "een staatscommissie die de status van XTC (MDMA) in het kader van de volksgezondheid onderzoekt en advies uitbrengt over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik". Een goede stap om xtc uit die taboesfeer te trekken en de status van MDMA eens met feiten in plaats van emoties te bespreken. Helaas ook een hele kleine stap die niet kan verbloemen dat de rest van het voorgestelde drugsbeleid weinig nieuw elan kent. Malta legaliseerde deze week als eerste Europese land het gebruiken, telen en kopen van wiet en zelfs onze oosterburen namen de legalisering in het regeerakkoord op. Maar niet Nederland. Nee, hier modderen we verder aan met die wietproef die de afgelopen regeerperiode ook al niet van de grond kwam. Deze keer met een grote stad als toevoeging aan het experiment en de belofte dat de uitkomsten leidend zullen zijn voor het beleid. Pas in 2024, als Rutte IV dat überhaupt haalt, neemt het kabinet een standpunt in over legalisering, al sluiten we niet uit dat ze tegen die tijd een nieuw excuus vinden om dit vooral niet onder de leiding van de godsgezinde partijen te laten plaatsvinden. Dankzij dit laffe uitstelbeleid blijven we de komende jaren kostbare tijd van politie en justitie besteden aan het bestrijden van het illegaal produceren van een goedje dat wel verkocht mag worden. Rutte IV forceert Nederland nog jaren in die ongemakkelijke gedoogspagaat en het is alles behalve comfortabel.