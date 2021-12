Het is niet Hamilton die hier aan het vechten is buiten het circuit. Maar maakt u zich geen zorgen Toto heeft geen goede claim. Hij heeft niet gekregen wat hij wilde, maar heeft geen recht van spreken. Masi had eigenlijk al eerder moeten besluiten alle lapped cars te laten passeren. Dan was de uitkomst exact gelijk geweest. Had Max/Red Bull gisteren geluk? JA! maar alleen omdat ze bleven knokken tot het einde waardoor ze in de positie bleven waar ze nog geluk konden hebben. Zonder de dappere pitstops was het NIET gelukt, zonder de fenomenale strijd van Perez was het NIET gelukt. Had Lewis/Mercedes gisteren pech? JA! maar alleen omdat ze zichzelf in een positie hadden gebracht waarin ze nog pech konden hebben. Hadden ze vertrouwd op de snelheid van Lewis en de auto, dan hadden ze de ballen gehad om er nieuwe bandjes onder te leggen. Ja, dan hadden ze achter Max gelegen en ja, dan was de laatste ronde wellicht anders afgelopen... Lewis en Max verdiende gisteren beiden de titel, omdat Max veel meer pech heeft gehad dit seizoen dan Hamilton en alsnog met gelijke punten de laatste race in kon gaan is het mooi dat hij nu won door een beetje afgedwongen geluk.