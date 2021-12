Mijn hartaandoening is erfelijk, had ik niet zo gezond geleefd was ik mogelijk al rond mijn 40e, pakweg 15 jaar eerder, geconfronteerd met hartaandoening. Leefde al met weinig zout, matig wijn, bescheiden met eten, altijd veel groente, helaas niet altijd fruit. Nu vanaf augustus: geen wijn, geen koffie, koken zonder zout, echte zoutarme producten, zeer weinig zoete zaken. Roken deed ik al niet.

Maar naast mensen zoals mij met erfelijke afwijking (ook toen iemand van 18, vond dat erg) zag ik in ziekenhuis op hartbewaking precies dat wat je verwacht: overgewicht, patiënten die veel hadden gedronken, veel zoutinname en ze rookten Roken en drinken krijgt in onze samenleving terecht veel aandacht, maar ook zout is een helper ervan een sluipmoordenaar.

Wanneer ik nu in de winkel loop verbaas ik me waar onnodig of eigenlijk helemaal niet noodzakelijk veel zout in zit. Begrijp dan ook niet waarom de overheid daar niet hoog op inzet om voor elkaar te krijgen dat zout - nogmaals vaak veel te veel - aan banden wordt gelegd bij de voedselindustrie/Unilever etc. Zeker in producten waar het niet in hoort. Bijvoorbeeld: appelstroop. Je denkt aan zoet, maar er zit zout in....

Magnetronmaaltijden zit giga veel zout in.

Verwacht dan ook met kinderen met nu al overgewicht dat we die later met hartaandoeningen terugzien als volwassenen. Ondanks voedingslessen op scholen.

Artsen kunnen waarschuwen wat ze willen, maar wanneer overheid niet ingrijpt bij de voedselindustrie zie ik het zeer somber in. En verder veel voorlichting: wijn en roken, wees er voorzichtig mee!