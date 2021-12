Parbleu. Is dat even onfortuinlijk! Doorgaans werken we best even door, als de plicht roept. Echter ende toevallig, nét op een dag dat het ons goed uit kwam om uit te klokken om 16 uur 59, bleek uitgerekend bij de Rijksvoorlichtingsdienst een ambtenaar te zitten die een kwartiertje overwerk niet bezwaarlijk vond. En die stuurde op slag van zijn/haar AGV'tje bovenstaande mail, om 17u17. Sja, toen stonden wij al lang bij de Coentunnel in de file, en was er niets meer aan te doen dat het immer alerte NieuwNieuws de foto's van de toen nog 17-jarige Amalia van Oranje uit een WeTransfer van de RVD had gevist, en per ongeluk had gepubliceerd ondanks een strikt embargo tot 06u00 hedenmorgen. Onze B. Paternotte is nou eenmaal een groot bewonderaar van Onze Archaïsche Adel. Nou, het spijt ons echt enorm. Volgende keer beter, met die eenzijdige mediacode waar we nooit voor hebben getekend. We wensen de kroonprinses voorts een fantastische 18e verjaardag en vinden het, net als voor alle anderen die 18 werden tijdens de pandemie, spijtig voor haar dat het niet groots en meeslepend gevierd kan worden. Dat ging in papa's tijd wel anders, eh Willy?