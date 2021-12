Dit is niet het Stamcafé-topic, dit is een lange comment van Angélica de Sancé uit het Stamcafé van zaterdagavond. En dat is het doorplaatsen waard, dus bij dezen.

"Wie zijn toch die weggejoriste en opgerotte mensen die proberen een kabinet te vormen?

De pathologische leugenaar

Pathologische leugenaars staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze houden enorm van aandacht en zullen leugens steeds groter en gekker maken om de aandacht op zichzelf gericht te houden. Check!

Vragen worden vaak op een ontwijkende manier beantwoord. Wat je in de gaten moet houden is of zo’n persoon je vraag ook écht beantwoordt. Pathologische leugenaars zijn vaak nogal manipulatief van aard en daarom een ster in vragen ontwijken, bijvoorbeeld door over een ander onderwerp te beginnen. Check!

Wanneer je pathologische leugenaars op een leugen betrapt, kunnen zij nogal agressief en defensief reageren: “Sybrand, haal je waakhond weg!” Het hele kaartenhuis dreigt immers in elkaar te storten. Hoe een persoon reageert als deze geconfronteerd wordt met een leugen kan dus veel betekenen. Ook kunnen ze overtuigend beweren ‘er geen herinneringen aan te hebben’. Check!

Ogen zijn de spiegels van de ziel. Mensen die pathologisch liegen hebben vaak de neiging om oogcontact te vermijden óf juist om overdreven veel oogcontact te maken. Tijdens een gesprek (of ’n vragenuurtje bijvoorbeeld) kunnen ze opvallen door plotseling met hun mobieltje te gaan zitten spelen in plaats van aandacht te schenken aan de vragensteller. Check!

Iemand die pathologisch liegt, doet dat meestal op een overdreven ontspannen manier. Hij of zij voelt namelijk vaak geen berouw tijdens het liegen. Let er dus op hoe iemand overkomt bij het vertellen van een leugen. Check!

Mensen die pathologisch liegen hebben vaak een patroon van instabiele relaties met anderen. Deze lopen namelijk meestal stuk door alle leugens. Vaak lukt het ze zelfs helemaal niet om een relatie aan te gaan. Check!

En…, heeft u hem herkend?

♬ “Ik ben vandaag aan’t liegen aan’t liegen aan’t liegen

Ik kan behoorlijk liegen

Zo liegen deed ik nooit!

Ik ben wel vaak ‘n leug’naar

’n Leug’naar ’n leug’naar

Maar zo behoorlijk liegen

Deed ik tot nog toe nooit!” ♫

De Farizeeër

Toen het CDA lijsttrekkersverkiezingen hield, won Hugo de Jonge nipt van Pieter Omtzigt. Later trok Hugo de Jonge zich terug en eiste Wopke Hoekstra plek één voor zichzelf op, een dolkstoot in de rug van de man die maar met enkele tienden van procenten van Hugo de Jonge had verloren.

Pieter Omtzigt is heel populair bij de kiezers en in zijn eentje haalde hij 1/3 van het aantal Kamerzetels voor het CDA binnen. Ook is hij één van de weinige Kamerleden van de coalitiepartijen die ‘zonder last of ruggespraak’ het kabinet controleerde. Het kabinet heeft veel te verbergen en wekelijks komen nieuwe leugens aan het licht. Menig minister of staatssecretaris is al geofferd om de leugenachtige premier en zijn leugenachtige kabinet te kunnen laten aanblijven. Toch was het Pieter Omtzigt die met zijn doortastendheid het kabinet definitief ten val bracht. Hij werd erom geprezen en Ruttes mea culpa klonk door in de huiskamers toen hij demissionair werd.

Maar Barbertje moest hangen; geen luis in de pels van Rutte IV s’il vous plait! Wobke Hoekstra deed wat Van Haersma-Buma dus al eerder had gedaan met Pieter Omtzigt toen die zich als een terriër had vastgebeten in het MH17-dossier, tot grote ergernis van Rutte. Deze tweede keer heette het “Functie elders” en dat was de volgende dolkstoot. Regeren met de VVD wordt een partij altijd zwaar aangerekend. De PvdA werd erdoor geminimaliseerd.

Toen vlak voor de verkiezingen het CDA vreesde slachtoffer te worden van regeringsdeelname aan het kabinet Rutte III, werd er door de CDA-top nagedacht over een campagne tegen de lachende leugenaar met PVV-achtige leuzen. Nadat dit nieuws was uitgelekt, volgde dolkstoot nummer drie: Hoekstra wilde zijn handen in onschuld wassen en gelijktijdig Pieter Omtzigt beschadigen door te proberen hém deze Zwarte Piet toe te spelen. Maar Pieter Omtzigt houdt er vele dossiers op na en hij kon met bewijzen in de hand, Hoekstra wegzetten als ‘n échte Farizeeër!

Het calimerocomplex

“Gert-Jan, ruim jij de tafel even af… dan beginnen wij alvast met de vergadering…” “Oh, en als je tóch in de keuken bent, zet effe koffie wil je…” “Eh, Gert-Jan, Wopke heeft liever thee…, wolkje melk en twee klontjes suiker graag…” (Fluistertoon)- “En neem je tijd, hihi…” “Ach liefje toch”, -Kaag aait hem over zijn kale knikker- “niet zo principieel zijn vandaag hoor, we moeten een aantal flinke hobbels nemen!” “Grrr.” “En wat is dat…?! Grommen tegen ’t baasje?!” “Foei!”

Hallucineren

Iemand die hallucineert denkt iets te horen, zien, ruiken, proeven of voelen dat er niet is. Zo ziet Kaag overal rechtsextremisten en populisten die haat zaaien en de democratie ondermijnen. Ze vindt hen een groot gevaar voor de samenleving omdat ze geweld verheerlijken en in staat worden geacht aanslagen te plegen. Het gaat dan meestal om mensen die zich verzetten tegen de ‘omvolking’, de oplossing die D66 bedacht heeft om de problemen ten gevolge van de vergrijzing tegen te gaan. D66 noemt zich ‘woke’ maar ondermijnt zélf de westerse normen en waarden door typisch Europese verworvenheden zoals vrijheid van meningsuiting en democratie bij het grofvuil te zetten. Mensen die de problemen ten gevolge van de massa-immigratie uit het Midden-Oosten en Afrika ondervinden, omdat ze in dezelfde wijken wonen als de immigranten en erover willen spreken, worden door D66 buitengesloten.

Wegkijken doen politici graag, het is ook veel gemakkelijker dan toegeven dat je gefaald hebt en verantwoordelijk bent voor de algehele verloedering van de maatschappij die wegzakt in troosteloosheid en nauwelijks nog toekomstperspectieven heeft als een groot deel van de ‘jongeren’ liever in drugs handelt, koppenschopt, lachgas snuift en auto’s in brand steekt in plaats van een opleiding te volgen. “Wie zijn toch die mensen die niet hallucineren zoals Kaag maar de trieste realiteit ervaren als deze kansenparels of prachtjongeren vernielingen aanrichten, ambulanciers aanvallen of brandweerlieden en agenten bekogelen met zwaar vuurwerk, ziekenhuizen binnendringen en het verplegend personeel aanvallen omdat ze vinden gediscrimineerd te worden als ze niet met voorrang worden geholpen en behandeld, privileges waaraan ze gewend zijn geraakt toen ze Nederland illegaal binnenkwamen?”

Kaag, het diplomatieke genie, kan maar niet begrijpen waarom niet álle mensen op haar stemmen, terwijl zij toch als enige over een onuitputtelijke bron van wijsheid beschikt, alle problemen juist analyseert en daarom ook kan oplossen, wat ze ook wel “Nieuw Leiderschap” noemt. Of in het Duits… Nee, dat woord durf ík niet te gebruiken…

Waandenkbeelden hebben

Ideeën of overtuigingen verkondigen die niet kloppen. D66 noemt zich milieupartij maar is tegen kernenergie. Samen met GroenLinks vindt de partij dat bomenkap in Canada, de woudreuzen vervolgens verschepen naar Amsterdam met olie-stokende schepen die net zo vervuilend zijn voor het milieu als miljoenen auto’s en ze daarna verbranden, waardoor er nog eens extra veel CO2 en fijnstof vrijkomen, goed voor het klimaat en de leefomgeving! Ook werkt D66 de Nederlandse boeren tegen terwijl die zeer rendabel produceren en veel milieuvriendelijker zijn dan buitenlandse boeren die onvermijdelijk de tekorten moeten aanvullen als de Nederlandse boeren worden uitgekocht.

Wereldwijd is er een voedseltekort en Nederland is een belangrijke voedselexporteur. Het beleid van D66 veroorzaakt armoede en honger in derdewereldlanden. Armoede elders leidt weer tot massa-immigratie, een brain drain en net zoals globalisme, tot milieuproblemen. Ook bestrijdt D66 het Christendom omdat ‘t conservatief vasthoudt aan ouderwetse normen en waarden, hoewel het Christendom onder invloed van de Verlichting veel humaner is en zich meer heeft aangepast aan moderne opvattingen dan de Islam, dat nog steeds vroeg Middeleeuwse dogma’s propageert en tegen wetenschappelijke vernieuwing en technologie is.

Kaag noemt de islam een verrijking en omarmt de aanhang van die religie. Ze verheerlijkt de vroeg Middeleeuwse islamitische kledingvoorschriften: trots draagt ze een hoofddoek als ze buigt voor Iraanse Ayatollahs en ze noemt het dragen van alles verhullende kleding door vrouwen ‘vrijheid’. Dat de islam vrouwen zowel juridisch als in het dagelijkse leven als tweederangs mensen ziet, is voor haar een ‘inconvenient truth’ en daarom zwijgt ze liever over eerwraak dan dat ze er iets tegen onderneemt. Als homo’s in Amsterdam worden bedreigd door moslims, spreekt ze net als Halsema over het rechtsextremistische gevaar. Jetten, haar homoseksuele voorganger, durfde de olifant die vlak voor zijn neus stond ook al niet te benoemen want de waarheid spreken is niet-inclusief en dat is vandaag de dag belangrijker dan feiten erkennen en problemen oplossen.

Gedesorganiseerd zijn

Een onvermogen hebben om orde aan te brengen. ‘Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel.’ En ze danste op tafel! Ze vierde dat ze het eerste vrouwelijke premierschap van Nederland al min of meer op zak had, terwijl ze wist dat elders Rutte ook feestvierde: de VVD was wederom de grootste partij geworden onder zijn lijsttrekkerschap. En terwijl het kabinet, ondanks alle schandalen, tóch een meerderheid behaalde bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, gijzelde Kaag vele maanden het hele land omdat ze perse de door de kiezer uitgedunde minifracties van GroenLinks en de PvdA erbij wilde hebben.

Verward zijn

D66 wil schadelijke drugs legaliseren, hoewel die (altijd) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid betekenen. “Ze worden anders tóch wel geconsumeerd,” luidt de argumentatie. Tegelijkertijd maakt D66 zich druk over het nuttigen van suikers en vetten omdat die producten (overigens alleen bij overmatige consumptie) ongezond zijn. Echter, als de levensverwachting in Nederland boven die van het EU-gemiddelde uitsteekt, promoot de partij ‘het pilletje van Drion op het nachtkastje leggen’, omdat anders de ouderen te veel geld gaan kosten. Euthanasie is immers het nieuwe kroonjuweel van D66 (In plaats van ’t referendum) en de eerste rechtszaken tegen mensen die anderen daarmee van dienst willen zijn door zelfgemaakte zelfmoordmiddelen te verhandelen lopen al.*

Dat de massa-immigratie waar D66 zo’n groot voorstander van is, vele honderden miljarden heeft gekost, net als de EU, waar Nederland als pinautomaat fungeert, deert de partij dan weer niet. Kaags stokpaardjes mogen heel veel geld kosten en desnoods tot het bankroet van Nederland leiden!

En leest u nu eens welke symptomen er kunnen optreden bij schizofrenie: Hallucinaties, waandenkbeelden, desorganisatie en verwardheid!

Arm Nederland…

<Sarcasm mode on>

*Advertentie

Angelica’s hulp bij zelfdoding V.O.F. Zie je het even niet meer zitten de laatste tijd? Misschien kunnen we elkaar dan een handje helpen! Ik heb ‘n behoorlijke studieschuld, woon twaalf hoog en beschik over een discreet balkon met uitzicht op het park. Al voor € 300,- kunt u het voor vijf minuten huren. Twijfelt u nog of verwacht u moeite te hebben met het zetten van uw laatste stap? Voor een meerprijs van € 500,- kunt u mij of een van de collega’s vragen u net dat kleine zetje of duwtje in de rug te geven dat u nodig heeft om de juiste beslissing te nemen!

Onze huisregels - Gezien de omstandigheden kunt u alleen cash afrekenen - Vanwege uw en onze gezondheid, houden we ons aan de geldende coronaregels - In verband met de verwachte topdrukte -donkere dagen voor Kerst, spoedige beëdiging Rutte IV- dient u in de decembermaand vooraf te reserveren.

<Sarcasm mode off>

BTB en blijf gezond!

Angélica de Sancé (fictief personage)