Eens, ook ik heb eerder onder een andere nick vanaf (ik meen) 2005 of zo hier gezeten, paar keer een korte ban gehad en toen was het ineens over, permaban bleek ook echt een permaban te zijn.

......(paar maanden stilte)........

Ik heb met deze nick 1x een ban van een maand gehad (achteraf terecht) en dat leek mij eigenlijk wel een beter idee dan meteen een permaban, schrok toen ik alleen een -weggejorist- zag (weet niet of dat nu GU was of een andere moderator), dus een ban voor 1 week of een maand, half jaar of 1 jaar, is misschien een idee, weet niet of dat uitvoerbaar is?

Maar ik moet er ook bij zeggen dat er regelmatig onderwerpen hier verschijnen die haast onvermijdelijke groffe reacties kunnen geven (hoef de onderwerpen niet te noemen, die zijn wel bekend hier), men moet zijn gal even spuwen, maar ik snap ook dat het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) zit mee te lezen.... weet nog goed zo'n 20 jaar geleden (dus ver voordat GS bestond) er een forum was op de NRC site, het was tijdens de opkomst van Pim Fortuijn, het ging er toen ruig aan toe kan ik je zeggen... en vooral nadat hij op 6 mei 2002 was vermoord, je zal toen maar moderator zijn geweest, was een heftige tijd toen, dus ja... ik heb wel respect voor de moderatoren van een website als deze.