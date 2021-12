Ziet er enorm gezellig uit daar op quarantainekamp Howard Springs (foto's). Je zou er bijna naar de opgesloten aboriginals kunnen zwaaien als die niet gesegregeerd waren - ze zitten er wel maar we zien ze nergens op foto's? Enfin, bovenstaand wat sfeerbeeld met een camerabrilletje, en het is hier er fantastisch. Tot dat je van je balkonnetje stapt trouwens, want dat komt je dus op een boete van $5000 AUD te staan. Onderstaand een UnHerd-interviewtje met de betreffende dame, na de breek het hele interview van 20 minuten, waarin ze dus best interessant ingaat op de politieke cultuur in Australië, en hoe die sowieso altijd al een stuk meer etatistisch was dan normale Europese landen. Een soort Frankrijk voor slangenvangers, zeg maar.

In ander nieuws zijn in Queensland orgaantransplantaties alleen nog mogelijk voor volledig gevaccineerden. "People hoping to receive an organ transplant in Queensland may be denied the potentially life-saving procedure if they refuse to get vaccinated for COVID-19. (...) A recipient is highly immunosuppressed post-transplant, which is why it’s incredibly important for the person to be vaccinated prior to transplant." Maar als een ongevaccineerde patiënt nou ook sowieso dood gaat zonder transplantaat, wat is dan afweging? In ieder geval nog wel een iets beter verhaal dan dat van alle Duitse euthanasie-klinieken waar je alleen nog vrijwillig mag sterven als je je onvrijwillig tégen de dood hebt laten vaccineren.

Interview met bovenstaande dame

Orgaantransplantaties alleen nog voor volledig gevaccineerden.

Best interessant. Hele gesprek met meisje van bovenstaand balkon-filmpje

Om het luchtig te houden