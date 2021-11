Video: patiënt knippert tijdens woedeaanval van 1 minuut en 10 seconden precies 0 keer met ogen

Natuurlijk gewoon volledig volgens de prognose van de normie-doorbraakpsychose waar die strafkolonie al maanden door bevangen is. Identiek aan de Trudeau-ziekte, maar dan met een accent dat we ooit met gezelligheid associeerden. Boven- en onderstaande doorbraakpsychoses komen door het debat rond een landelijke wet die discriminatie op basis van vaccinatiestatus zou verbieden. En met zo'n verbod op discriminatie heb je dan aan de bovenstaande premier van de Northern Territories @Michael Gunner die en onderstaande senator @Jacqui Lambie een verkeerde. Want systeempolitici met laconiek-ondeugende Twitterbio's en ludieke profielfoto's die vóór de grondrechten op lichamelijke integriteit en gelijkheid voor de wet zijn, die lieten we achter in 2019.

Ondertussen in ander nieuws is het Australische leger gister begonnen Aboriginals naar quarantainekampen af te voeren. 38 mogelijk besmette "close contacts" van een besmette 78-jarige dame welteverstaan. Voor hun eigen gezondheid natuurlijk! Na afloop zei Victoria's premier @Daniel Andrews tijdens de persco (na breek): "It's highly likely that more residents will be transferred to Howard Springs [quarantainekamp, red.] today, either as positive cases or close contacts. (...) I contacted the Prime Minister last night. We are grateful for the support of about 20 Australian Defense Force personnel as well as army trucks to assist with the transfer of positive cases and close contacts."

De Aboriginals zelf waren minder unaniem in hun enthousiasme. "Debra Aloisi — who runs the Binjari Community Aboriginal Corporation — says a lack of information has people "very scared"." Oh the humanity.

Leger voert 'mogelijk besmette' Aboriginals af naar quarantainekamp

"You won't be able to hide. Life'll be miserable. You'll have a very lonely life

Onderstaand een vlog uit een "mandatory supervised quarantine facility"

Bovenstaand was mid-november dr. Chris Perry, hoofd van de Australian Medical Association te Queensland.

Meer over onderstaande dame in quarantainekamp waar ze ook daar nog eens een boete kreeg voor mondkapverzuim, hier.